Агент Кокорина: Александр не собирается переходить в «Сочи»
Агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что его клиент не собирается переходить в «Сочи». Об этом сообщает «Фонтанка».
По его словам, слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева о том, что клубы уже договорились о заключении арендного соглашения, ничего не меняют.
По мнению Логинова, Кокорин может отправиться в Сочи только на отдых будущим летом, а присоединятся к клубу он не намерен.
Напомним, что информация о переходе 28-летнего форварда в «Сочи» появилась 22 января на официальных медиа-ресурсах клуба из Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что швейцарский полузащитник познаньского «Леха» Дарко Йевтич стал игроком казанского «Рубина».