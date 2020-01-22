Агент Кокорина: Александр не собирается переходить в «Сочи»

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Агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что его клиент не собирается переходить в «Сочи». Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева о том, что клубы уже договорились о заключении арендного соглашения, ничего не меняют.

По мнению Логинова, Кокорин может отправиться в Сочи только на отдых будущим летом, а присоединятся к клубу он не намерен.

Напомним, что информация о переходе 28-летнего форварда в «Сочи» появилась 22 января на официальных медиа-ресурсах клуба из Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что швейцарский полузащитник познаньского «Леха» Дарко Йевтич стал игроком казанского «Рубина».