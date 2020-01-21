Мутко считает логичным назначение Матыцина на пост министра спорта
Бывший министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение Олега Матыцина на должность главы ведомства.
Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин 21 января. На этом посту Матыцин сменил Павла Колобкова.
Мутко заявил, что решение назначить Матыцина является логичным и правильным.
«В конечном итоге, это решение президента и председателя правительства, это их выбор. На самом деле, Матыцин — спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте», — цитирует Мутко РИА «Новости».
Бывший министр спорта также пожелал успехов новому главе ведомства.
Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.
Ранее он прокомментировал назначение на должность министра спорта.