Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open — 2020

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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом же круге Открытого чемпионата Австралии и покинула соревнования.

В стартовом матче турнира отечественная теннисистка уступила хорватке Донне Векич. Встреча продлилась 1 час 21 минуту и закончился со счетом 3:6, 4:6. В этом поединке Шарапова совершила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

Как итог, Векич теперь встретится с победителем противостояния Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния).

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