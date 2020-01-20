Олимпийский чемпион Урманов назвал фаворитов ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов назвал фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию.
«Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная — фаворитки предстоящего чемпионата Европы. Едва ли есть сомнения в том, что кто-то сможет подвинуть с пьедестала наших фигуристок», — цитирует Урманова RT.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.
Ранее сообщалось, что Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы.