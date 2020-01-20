Глава UFC рассказал, сколько денег заработал Хабиб

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, сколько денег заработал чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Все говорят о том, насколько богат Конор Макгрегор. Нурмагомедов богат. У него есть такие же деньги. Я имею в виду более $50 миллионов», — цитирует функционера USA Today Sports.

18 апреля россиянин проведет поединок против представителя США Тони Фергюсона на турнире UFC 249, который пройдет в Нью-Йорке.

Ранее отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов назвал условия реванша сына против Макгрегора.