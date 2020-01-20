Комментатор Орлов высмеял мнение об отсутствии у «Зенита» интересной игры

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Известный футбольный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высмеял мнение об отсутствии у петербургского «Зенита» комбинационной игры. Об этом сообщает «Спорт уик-энд.

По его словам, сине-бело-голубые показывают зрелищный футбол и интересными вариантами в атаке.

«Когда кто-то говорит, что у «Зенита» нет красивого футбола — мне смешно. «Ростов» шесть голов пропустил, как без комбинаций такое возможно? И забросы на Дзюбу совершенно никак не мешают этому», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри остался доволен победой над «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу.