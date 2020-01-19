Бразилец Малком забил первый гол после травмы на сборах «Зенита»
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком забил свой первый мяч после восстановления на тренировочных сборах. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Видеозапись гола доступна в Instagram.
Напомним, что большую часть нынешнего сезона Малком получил из-за повреждения, полученного в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».
Бразилец был куплен у каталонской «Барселоны» за €40 миллионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.