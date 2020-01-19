Бразилец Малком забил первый гол после травмы на сборах «Зенита»

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Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком забил свой первый мяч после восстановления на тренировочных сборах. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Видеозапись гола доступна в Instagram.

Напомним, что большую часть нынешнего сезона Малком получил из-за повреждения, полученного в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».



Бразилец был куплен у каталонской «Барселоны» за €40 миллионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.