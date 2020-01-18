Фанаты «Зенита» провели акцию с танком и пиротехникой в память прорыва блокады Ленинграда

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Фанаты петербургского «Зенита» провели акцию в память 77-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Известно, что акция проходила сегодня, 18 января.

На Кировском мосту через Неву появился танк времен Великой Отечественной войны, который являлся символом прорыва вражеских укреплений. Болельщики встречали его ярким пиротехническим шоу.

Отметим, что именно на этом месте в 1943 году начался массированный артобстрел укреплений противника, за которым последовало масштабное наступление, в результате чего 18 января блокада Ленинграда была прорвана.

Ранее хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Мексике.