Россиянка Соболева стала 3-й в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
Российская сноубордистка Наталья Соболева стала бронзовым призером в рамках этапа Кубка мира.
Напомним, что турнир проходит в Рогле, Словения.
Отечественная спортсменка пришла третьей в параллельном гигантском слаломе. Она сумела на 0,11 секунды обогнать австрийку Даниэлу Ульбинг.
Первой финишировала представительница Чехии Эстер Ледецкая, опередив в большом финале Рамону Хофмайстер из Германии.
За Россию выступали еще две спортсменки — София Надыршина и Елизавета Салихова, выбывшие на стадии 1/4 и 1/8 финала соотвественно.
Ранее олимпийский чемпион заявил, что российские биатлонистки не готовы к сезону.