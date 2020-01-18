Россиянка Соболева стала 3-й в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

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Российская сноубордистка Наталья Соболева стала бронзовым призером в рамках этапа Кубка мира.

Напомним, что турнир проходит в Рогле, Словения.

Отечественная спортсменка пришла третьей в параллельном гигантском слаломе. Она сумела на 0,11 секунды обогнать австрийку Даниэлу Ульбинг.

Первой финишировала представительница Чехии Эстер Ледецкая, опередив в большом финале Рамону Хофмайстер из Германии.

За Россию выступали еще две спортсменки — София Надыршина и Елизавета Салихова, выбывшие на стадии 1/4 и 1/8 финала соотвественно.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что российские биатлонистки не готовы к сезону.