Джокович помог сборной Сербии стать чемпионом ATP Cup
Сборная Сербии стала первым чемпионом ATP Cup.
В решающей встрече финала Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу над испанцами Пабло Карреньо-Бустой и Фелисьяно Лопесом со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.
Сборная Сербии одержала победу с общим счетом 2-1. В первой игре Роберто Баутиста-Агут переиграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Джокович нанес поражение первой ракетке мира Рафаэлю Надалю — 6:2, 7:6 (7:4).
Первый в истории розыгрыш ATP Cup прошел в Австралии. Общий призовой фонд составляет $ 15 млн.
Ранее сообщалось, что Надаль отказался от участия в решающей встрече финала ATP Cup.
Теннис. ATP Cup. Финал. Парный матч
Новак Джокович / Виктор Троицки (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста / Фелисьяно Лопес (Испания) — 6:3, 6:4