ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Удинезе» Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
По информации издания, российский клуб уже сделал предложение игроку. Футболист отправился в Бразилию, чтобы перейти на правах аренды в «Атлетику Паранаэнсе», однако теперь сделка может сорваться.
В 2018 году Визеу подписал пятилетний контракт с «Удинезе», но в начале 2019 года он был арендован в бразильский «Гремио». Нападающий принял участие в 13 матчах и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо».