ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»

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Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Удинезе» Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.

По информации издания, российский клуб уже сделал предложение игроку. Футболист отправился в Бразилию, чтобы перейти на правах аренды в «Атлетику Паранаэнсе», однако теперь сделка может сорваться.

В 2018 году Визеу подписал пятилетний контракт с «Удинезе», но в начале 2019 года он был арендован в бразильский «Гремио». Нападающий принял участие в 13 матчах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо».