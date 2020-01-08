«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Кубка лиги

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан». В составе победителей отличились Бернарду Силва и Рияд Марез. Также мяч в свои ворота забил полузащитник «красных дьяволов» Андреас Перейра. У хозяев голом отметился Маркус Рашфорд.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет на стадионе «Этихад» 29 января.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не возглавит «Манчестер Юнайтед».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3

Голы: 0:1 — Силва, 17; 0:2 — Марез, 33; 0:3 — Перейра, 38 (автогол); 1:3 — Рашфорд, 70.