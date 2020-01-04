Макгрегор: я готов заменить Хабиба в титульном бою

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о готовности заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона в титульном бою, который состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТheMacLife.

По его словам, из-за большого количества срывов боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном, вероятность повторения подобного развития событий крайне велика.

Также ирландец заявил, что соскучился по боям, и что готов к схваткам и соперничеству постоянно.

Ранее сообщалось, что боксер Энтони Джошуа рассказал, почему хочет сразиться с украинским спортсменом Александром Усиком.