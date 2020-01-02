«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
Московский «Спартак» отказался отпустить защитника Айртона Лукаса в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает Globo Esporte.
О том, что игрок включен в состав команды, стало известно 28 декабря. Бразильская сборная примет участие в турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля. В нем сыграют все десять сборных КОНМЕБОЛ. Две лучшие команды попадут на Олимпиаду в Токио.
Однако российский клуб не хочет отпускать футболиста из-за того, что он пропустит два сбора.
Ранее сообщалось, что Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе.