Россияне заняли весь подиум в гонке свободном стилем на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе.

Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин (+22,6). Третье место занял еще один представитель России Александр Большунов (+29,0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о решении соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Мужчины. Свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.

2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.

3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.