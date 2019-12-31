Россияне заняли весь подиум в гонке свободном стилем на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе.
Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин (+22,6). Третье место занял еще один представитель России Александр Большунов (+29,0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о решении соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Мужчины. Свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.
3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.