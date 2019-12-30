Хоккеист Лемтюгов поведал о реакции россиян на шутку с маской Путина

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Нападающий клуба «Шеффилд Стилерс» Николай Лемтюгов поведал о реакции россиян на шутку с маской действуюего президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что после одной из игр чемпионата Англии российский хоккеист проехался на льду в образе главы государства.

По его словам, британская публика была в восторге, в то время как россияне проявили себя крайне агрессивно и неадекватно.

«Мне несколько недель писали приятные вещи. Говорили, что это был лучший перфоманс. А россияне отвечали гневно и лишь поливали грязь», — сказал игрок.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)