Министр спорта Колобков: у нас нет ответа на вопрос о борьбе с допингом
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не нашел ответа на вопрос о том, как бороться с допингом. Об этом сообщает RT.
По его словам, везде в мире существуют проблемы с употреблением спортсменами запрещенных препаратов.
«Мы делаем все для того, чтобы победить допинг. Но универсального ответа на вопрос: «Как это сделать?» нет ни у кого в мире. У нас есть полностью чистое Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое берет по 9 тысяч проб в год.
Мы больше не вмешиваемся в их работу; недавняя проверка это подтвердила», — сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Колобков высказался по поводу критических заявлений со стороны трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене о ситуации в легкой атлетике