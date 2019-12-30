Министр спорта Колобков: у нас нет ответа на вопрос о борьбе с допингом

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Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не нашел ответа на вопрос о том, как бороться с допингом. Об этом сообщает RT.

По его словам, везде в мире существуют проблемы с употреблением спортсменами запрещенных препаратов.

«Мы делаем все для того, чтобы победить допинг. Но универсального ответа на вопрос: «Как это сделать?» нет ни у кого в мире. У нас есть полностью чистое Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое берет по 9 тысяч проб в год.

Мы больше не вмешиваемся в их работу; недавняя проверка это подтвердила», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Колобков высказался по поводу критических заявлений со стороны трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене о ситуации в легкой атлетике