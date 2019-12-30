Разоблачившая допинг в России семья показала, как живет в США: нас хотят убить

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Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по теме допинга в российском спорте семья Степановых показала The New York Times как живет в США.

По словам 33-летней Юлии и 37-летнего Виталия, им пришлось шесть раз сменить место жительства. В данный момент у пары есть шестилетний сын. По мнению Степановых, их семья относится к среднему классу, в данный момент бывшие россияне проживают в трехэтажном доме, однако место, в котором они находятся, стараются не обнародовать.

Напомним, что Юлия Степанова в прошлом являлась лучшей бегуньей на средние дистанции в сборной России. Виталий Степанов занимал должность в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). В США семья проживает без гражданства.

«В интернете говорят, что хотят убить нас, как предателей за правду. В США мы чувствуем себя в безопасности и хотим здесь остаться. Я чувствую, что мне было суждено оказаться здесь», — заявила экс-спортсменка.

Отмечается, что деньги в семье имеются за счет определенных финансовых взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом.

9 декабря, исполком международной организации принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. Соответствующее заявление будет подано до 27 декабря как в WADA, так и в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее WADA подтвердило получение от РУСАДА уведомления о несогласии с санкциями.