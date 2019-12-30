Тренер сборной России назвал причины поражения от команды США

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против команды США.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Специалист заявил, что игра со сборной Канады (6:0) забрала много сил у хоккеистов российской команды.

«В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоций. Игра шла до гола, к сожалению, они забили», — цитирует Брагина ТАСС.

Главный тренер отметил, что команда США уделила большое внимание обороне, хотя обычно американская сборная делает большой акцент на атаку.

Ранее сообщалось, что сборная России в пятый раз подряд проиграла команде США в матчах молодежных чемпионатов мира по хоккею.