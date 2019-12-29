France Football представил символическую сборную десятилетия
Авторитетное французское издание France Football представило символическую сборную из лучших игроков мира последнего десятилетия.
Журнал является учредителем самой престижной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». Главным критерием отбора в команду десятилетия попадание в десятку номинантов на трофей, сообщается в Twitter издания.
В сборную вошли следующие футболисты: Икер Касильяс (играл за «Реал», сейчас – за «Порту»), Филипп Лам (играл за «Баварию»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все — «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста (оба играли за «Барселону»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду (играл за «Реал», сейчас — за «Ювентус»), Неймар (играл за «Барселону», сейчас – за «Пари Сен-Жермен»).
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом Франции второй год подряд.
L'équipe type FF de la décennie.— France Football (@francefootball) December 29, 2019
Explications > https://t.co/4nN2ks4any pic.twitter.com/Uw5mpVrAcT