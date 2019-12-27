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Столичный ЦСКА может начать платить за аренду своего стадиона. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, новый владелец армейского клуба, государственная корпорация ВЭБ, имеет право потребовать оплату за использование арены в центре столицы для проведения футбольных матчей.

Напомним, что в декабре текущего года президент ЦСКА Евгений Гинер передал 75% акций клуба ВЭБу в качестве оплаты долга за кредит, взятый на постройку нового стадиона.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков выразил слова поддержки ушедшему с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александру Егорову.