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Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на проходящем в настоящее время чемпионате России по фигурному катанию.

За свой прокат 16-летняя действующая победительница Гран-при набрала 89,96 балла.

Предыдущее мировое достижение также принадлежало Косторной. За прокат в финале Гран-при, который состоялся в Турине, спортсменка получила 85,45 балла.

Стоит отметить, что новое достижение не будет ратифицировано, так как оно достигнуто на соревнованиях национального значения.

Напомним, что свою произвольную программу девушки представят 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова рассказала о волнении перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию