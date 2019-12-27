Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов

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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал пресс-службе сине-гранатовых о том, как у него получается стабильно реализовывать с успехом штрафные удары.

По словам аргентинца, он много времени уделяет изучению вратарей — следит за их движениями, за тем, как расположена стенка. По словам капитана «Барсы», он научился этому на тренировках.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси сыграл в 13 встречах, отметившись 13-ю голами. Также на счету аргентинца шесть голевых передач.

В данный момент «Барселона» является лидером турнирной таблицы Ла Лиги с 39 очками на счету. У ее ближайшего преследователя мадридского «Реала» 37 баллов в активе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства.