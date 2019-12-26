Александр Емельяненко сравнил поединки с Кадыровым и Кокляевым

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Боец ММА Александр Емельяненко высказался о потенциальном поединке с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Незадолго до этого спортсмен ответил согласием на вызов политика.

«Разница между этим противостояние и встречей в ринге с Кокляевым будет абсолютно во всем. Разные люди, разный поединок, разное все... Хороший бой будет и хорошая пропаганда спорта, если Рамзан наденет перчатки и будет биться.

В общем, как он будет готов, так встреча и состоится. Я хоть завтра готов прилететь и подраться. Мастеровитее ли Кадыров Кокляева? Только время покажет», — приводит слова атлета Sport24.

Напомним, что Емельяненко нокаутировал Кокляев в первом раунде боксерского поединка. Бой прошел 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее Федор Емельяненко отметил, что на сегодняшний день Александр для него мертв.