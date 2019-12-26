Путин во время хоккейного матча пожаловался на проблемы со сном

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Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от проведенного на катке на Красной площади в Москве матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Во время одного из периодов глава государства побеседовал с Геннадием Тимченко. Бизнесмен в ходе беседы заявил Путину о том, что тот выглядит уставшим и неподготовленным. Об этом сообщает Sport24.

Президент России с утверждением Тимченко согласился, подчеркнув, что в последнее время страдает от недосыпа из-за плотного рабочего графика.

«Это правда, не высыпался в последнее время, мало спал. Где-то четыре-пять часов, маловато», — сказал Путин на видео, размещенном в Twitter журналистки Ольги Скабеевой.

Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче со счетом 8:5.