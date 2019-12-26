Путин во время хоккейного матча пожаловался на проблемы со сном
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от проведенного на катке на Красной площади в Москве матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Во время одного из периодов глава государства побеседовал с Геннадием Тимченко. Бизнесмен в ходе беседы заявил Путину о том, что тот выглядит уставшим и неподготовленным. Об этом сообщает Sport24.
Президент России с утверждением Тимченко согласился, подчеркнув, что в последнее время страдает от недосыпа из-за плотного рабочего графика.
«Это правда, не высыпался в последнее время, мало спал. Где-то четыре-пять часов, маловато», — сказал Путин на видео, размещенном в Twitter журналистки Ольги Скабеевой.
Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче со счетом 8:5.
Тимченко Путину рассказывает, что надо больше тренироваться��♀️— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) December 25, 2019
- Владимир Владимирович, вы много работаете. Вы устаёте на работе, поэтому надо уделять время тренировкам
- Это правда, не высыпался в последнее время, мало спал, 4-5 часов, маловато pic.twitter.com/7H1RD7BSHt