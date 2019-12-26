Путин поздравил с днем рождения олимпийского чемпиона Прохорова

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением в адрес именитого советского и российского хоккеиста Виталия Прохорова. 25 декабря спортсмену исполнилось 52 года, с чем глава государства его и поздравил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эпизод произошел в перерыве после первого периода матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся на катке на Красной площади. Помимо Путина участие в поздравлении Прохорова приняли и другие участники встречи.

Виталий Прохоров большую часть своей карьеры провел в московском «Спартаке». Также он выступал за столичный ЦСКА, казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», тольяттинскую «Ладу», подольский «Витязь» и воскресенский «Химик». Помимо этого, Прохоров играл в составе шведского «Ферьестада» и швейцарского «Давос». Наибольшую известность он приобрел во время выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз», а также победе на зимних Олимпийских играх — 1992 в Альбервиле, где отечественные спортсмены выступали за «Объединенную команду».

Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче на катке на Красной площади.