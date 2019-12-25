Трусова откроет выступления фигуристок в короткой программе ЧР

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Стали известны результаты жеребьевки чемпионата России — 2019 по фигурному катанию.

Так, рекордсменка мира в произвольной программе, одна из главных фавориток соревнований Александра Трусова откроет короткую программу в женском одиночном катании, сообщает официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что турнир в Красноярске пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Чемпионат России — 2019 по фигурному катанию.

Короткая программа у женщин

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

6. Алёна Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

12. Анастасия Грачёва

13. Ксения Синицина

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

Ранее олимпийский призер назвал главного фаворита ЧР в женском одиночном катании.