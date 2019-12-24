Олимпийский чемпион подверг критике Губерниева за слова о Сталине

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Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев подверг критике телекомментатора Дмитрия Губерниева за слова об Иосифе Сталине. Об этом сообщает Radiokp.ru

По его словам, критика убившего огромное количество людей человека необоснованна, так как он одержал победу в войне.

«Я уважаю многих мировых лидеров и не смешиваю их с грязью, в отличии от Губерниева. Причем прилюдно.

Ты кто такой, парень, что позволяешь себе такое? Говоришь, что он «зассал» или еще что-то сделал. Главное — он выиграл войну, выполнил свою задачу», — сказал Мехонцев.

Ранее сообщалось, что Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.