Калиниченко — о словах Дзюбы про фашистов: он перегнул палку
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал слова 31-летнего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы о фанатах красно-белых. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, что после матча 18-го тура Дзюба назвал некоторых фанатов самого титулованного клуба страны фашистами.
«Интересно, знает ли он кто такие фашисты? Безусловно, он перегнул палку. В лице фанатов он нашел раздражителя и пользуется этим», — сказал Калиниченко.
Ранее сообщалось, что определился соперник московского ЦСКА на февральских сборах в Испании.