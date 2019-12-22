Калиниченко — о словах Дзюбы про фашистов: он перегнул палку

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал слова 31-летнего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы о фанатах красно-белых. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что после матча 18-го тура Дзюба назвал некоторых фанатов самого титулованного клуба страны фашистами.

«Интересно, знает ли он кто такие фашисты? Безусловно, он перегнул палку. В лице фанатов он нашел раздражителя и пользуется этим», — сказал Калиниченко.

Ранее сообщалось, что определился соперник московского ЦСКА на февральских сборах в Испании.