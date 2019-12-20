Атлеты из России нарушили антидопинговые правила 82 раза
Российские спортсмены в 2017 году нарушили антидопинговые правила 82 раза. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По информации источника, Россия по этому показателю находится на пятом месте в мире.
Лидируют по нарушениям итальянцы (171 раз). Вторыми по этому показателю стали французы (128 раз), третьими — американцы (103 раза).
Самый допинговый вид спорта в мире — бодибилдинг. Там нарушались допинговые запреты 266 раз.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Хацкевич возглавил волгоградский «Ротор».