Атлеты из России нарушили антидопинговые правила 82 раза

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Российские спортсмены в 2017 году нарушили антидопинговые правила 82 раза. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По информации источника, Россия по этому показателю находится на пятом месте в мире.

Лидируют по нарушениям итальянцы (171 раз). Вторыми по этому показателю стали французы (128 раз), третьими — американцы (103 раза).

Самый допинговый вид спорта в мире — бодибилдинг. Там нарушались допинговые запреты 266 раз.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Хацкевич возглавил волгоградский «Ротор».