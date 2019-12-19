Число пострадавших в беспорядках во время «Эль классико» возросло

Число пострадавших в беспорядках около стадиона «Камп Ноу» во время перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» увеличилось, сообщает 20minutos.es.

За медицинской помощью обратились уже 60 человек, хотя ранее СМИ писали о 43-х пострадавших. У двоих людей диагностированы переломы. Также два полицейских были серьезно травмированы, а еще 53 стража порядка получили повреждения средней тяжести.

Матч был перенесен из-за беспорядков Каталонии, игра завершилась нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что 46 человек получили ранения во время «Эль классико».