Кокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года

«Медиалогия» на своем официальном сайте опубликовала рейтинг главных российских персон года.

В топ-30 рейтинга вошли сразу трое футболистов: нападающий «Зенита» Артем Дзюба (20-е место), его одноклубник Александр Кокорин (23-е) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (28-е).

В сентябре Кокорин и Мамаев освободились из исправительной колонии, где отбывали наказание за дело о двух драках в центре Москвы.

Также в рейтинг попали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (30-е) и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (45-е).

Топ-лист сформирован по количеству запросов и упоминаний в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Хабиб — Порье стал главной спортивной темой года в «Яндексе».