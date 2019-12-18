Кокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года
«Медиалогия» на своем официальном сайте опубликовала рейтинг главных российских персон года.
В топ-30 рейтинга вошли сразу трое футболистов: нападающий «Зенита» Артем Дзюба (20-е место), его одноклубник Александр Кокорин (23-е) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (28-е).
В сентябре Кокорин и Мамаев освободились из исправительной колонии, где отбывали наказание за дело о двух драках в центре Москвы.
Также в рейтинг попали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (30-е) и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (45-е).
Топ-лист сформирован по количеству запросов и упоминаний в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бой Хабиб — Порье стал главной спортивной темой года в «Яндексе».