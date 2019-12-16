Американская фигуристка поведала о соперничестве с ученицами Тутберидзе

Эксклюзив

Американская фигуристка Брэди Теннелл в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказала о соперничестве с ученицами именитого российского тренера Этери Тутберидзе в финале Гран-при.

По ее словам, техника исполнения прыжков Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной может внушить страх их конкуренткам.

«Это действительно может напугать, если оценивать ситуацию поверхностно. Но, если задуматься, в фигурном катании то, что делают твои соперницы, никак не влияет на твою собственную работу в данный момент.

Я пришла к тому, что нужно сконцентрироваться на том объеме работы, который именно я хочу сделать, и на тех промежуточных целях, которые именно мне нужно достигнуть. Это помогло мне просто выйти на лед и откататься на высоком уровне», — сказала Теннелл.

Ранее сообщалось, что Брэди Теннелл рассказала о восстановлении после травмы ноги