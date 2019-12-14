«ПСЖ» хочет обменять экс-игрока «Зенита»

Французский «ПСЖ» может совершить обмен футболистами с туринским «Ювентусом», сообщает Tuttosport.

По информации источника, парижский клуб готов отдать бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса. А взамен парижане хотят хавбека Эмре Джана.

При этом, как сообщается, стороны уже ведут переговоры об этой сделке. Не против такого расклада и сами футболисты. Стоит отметить, что Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно 2019 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» дома всухую разгромил «Галатасарай».