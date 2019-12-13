Фигуристка Усачева назвала своего кумира

Обладательница бронзы финала Гран-при среди юниоров Дарья Усачева рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, кто для нее является эталоном среди фигуристок.

Напомним, что победителем юниорского Гран-при стала Камила Валиева, а американка Алиса Лью заняла второе место. Соревнования проходили в итальянском Турине.

«Меня всегда восхищала Алина Загитова — и до перехода в группу Этери Тутберидзе, и до сих пор. Ее трудолюбие, упорство, то, что она никогда не сдается и продолжает работать…

Весьма впечатляет упорство Александры Трусовой — то, как она разучивает все новые и новые прыжки, не желая притормозить.

И вообще я очень уважаю трудолюбие всех девочек — и Ани Щербаковой, и Алены Косторной. Никто из них не останавливается на достигнутом, и это действительно мотивирует», — поделилась фигуристка.

Ранее Валиева заявила, что ей еще не пришло осознание победы.