Сборная России проиграла команде Швеции в матче Кубка Первого канала

Сборная России проиграла команде Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала.

Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу скандинавской команды. В составе победителей отличились Андре Петерссон, Даниэль Бродин, Мальте Стремвалль и Даниэль Заар. У россиян дубль оформил Кирилл Капризов, также шайбу забросил Вадим Шипачев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей встрече сборная России сыграет с командой Чехии, а Швеция проведет матч с Финляндией.

Ранее сообщалось, что сборная России пропустила от шведов две шайбы за 12 минут.

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Россия — Швеция — 3:4 (2:0, 1:1, 1:2)

1:0 — Петерссон (Пяаярви, Юханссон) — 03:56 (5x4)

2:0 — Бродин (Хендемарк) — 11:43

3:0 — Стремвалль — 21:48

3:1 — Шипачев (Кузьменко, Миронов) — 36:24

3:2 — Капризов (Рафиков, Григоренко) — 51:40

4:2 — Заар — 52:19

4:3 — Капризов (Шипачев, Слепышев) — 53:57 (5x4)