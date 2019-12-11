Игрок сборной России после развода с женой смог сохранить ребенка
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев в эфире «Русского радио» заявил о том, что развелся со своей женой Вероникой. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, после развода с ним остался его трехлетний сын Натан.
«Сын живет по-прежнему со мной. Судей я не проплачивал, чтобы они приняли такое решение. Мы обо всем договорились вместе.
Он продолжает заниматься футболом. Все свое свободное время я трачу на него», — сказал футболист.
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