«Валенсия» Черышева обыграла «Аякс» в матче Лиги чемпионов

Испанская «Валенсия» сумела обыграть голландский «Аякс» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» и завершилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил на 24-ой минуте Родриго.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

Таким образом, испанский клуб набрал 11 очков и стал победителем квартета Н. При жеребьевке 1/8 плей-офф главного клубного европейского турнира команда из Валенсии будет в числе сеяных.

«Аякс» же набрал десять очков и продолжит свой путь в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что лиссабонская «Бенфика» обыграла петербургский «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.