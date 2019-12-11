Дзюба жестким словом описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба одним словом описал провал своей команды в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, сине-бело-голубые крайне неудачно провели еврокубковую кампанию.

«Только одно слово у меня есть — обосрались», — сказал 31-летний форвард.

Напомним, что поражение от «Бенфики» оставило российскую команду на последнем месте квартета G.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал ключевые моменты, повлиявшие на результат игры с лиссабонской «Бенфикой» .