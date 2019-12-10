Чемпион UFC Холлоуэй уверен в проведении боя с Хабибом

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил о своей уверенности в том, что бой с российским бойцом, чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым состоится, передает BJPenn.

Последний бой российский спортсмен провел в сентябре 2019 года. В Абу-Даби он защитил свой титул, победив американца Дастина Порье, применив удушающий прием. Следующий поединок у него запланирован на первую половину 2020 года с Тони Фергюсоном. Примечательно, что эта встреча могла состояться несколько раз, но срывалась.

«Уверен, что наш бой состоится. Посмотрим, как все сложится. Но такой бой будет захватывающим. Бой вызывает большие вопросы и надеюсь, что мы сумеем найти ответы на них в октагоне», — заявил Хэллоуэй.

Ранее тренер Хабиба заявил, что Фергюсона можно победить, но не сломать.