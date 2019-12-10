В Кремле прокомментировали решение WADA

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, передает ТАСС.

Решение было принято единогласно на заседании исполкома организации 9 декабря. Песков отметил, что главная задача сейчас — не допустить нарушения интересов спортсменов.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов», — отметил пресс-секретарь.

Российские атлеты смогут принимать участие в международных стартах только под нейтральным флагом.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова назвала решение WADA политическими играми.