Российская велогонщица сломала шесть ребер и получила ушиб легких

Российская велогонщица Дарья Шмелева, являющаяся обладательницей серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сломала шесть ребер и получила ушиб легких на соревнованиях в Новой Зеландии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Как заявил тренер российской спортсменки, в настоящее время она находится в больнице. Ее транспортировка в данный момент неосуществима.

«Прогноз по восстановлению можно будет дать лишь после того, как ее самочувствие придет в норму», — сказал наставник Шмелевой.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.