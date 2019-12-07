Авербух высказался об уровне Косторной

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух поделился мнением о выступлении россиянки Алены Косторной в финале Гран-при по фигурному катанию, передает РИА «Новости».

По итогам короткого проката фигуристка занимает лидирующую позицию. Она набрала 85,45 балла, что стало мировым рекордом.

«У Косторной предварительно был самый лучший результат в короткой программе, и она большая умница, что держит такую планку», — заявил Авербух.

На втором месте расположилась олимпийская чемпионка Алина Загитова, замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Анна Щербакова.

Ранее Анна Щербакова поделилась эмоциями после короткого проката в Турине.