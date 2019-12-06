Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при
Алена Косторная идеально исполнила короткую программу в финале Гран-при.
Выступая под композиции «Departure» (Lullaby) и «November» Макса Рихтера, ученица Этери Тутберидзе показала чистый тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.
За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
«Газета.Ru» ведет подробную текстовую онлайн-трансляцию прокатов женщин в Турине.
Ранее на арене «Палавела» в итальянском Турине, где проходит финал Гран-при по фигурному катанию, были убраны баннеры в поддержку Александры Трусовой и Косторной.