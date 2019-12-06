Навка выберет победителя награды, на которую претендуют Медведева и Загитова
В Турине объявили состав жюри, которое будет выбирать победителей премии Международного союза конькобежцев — ISU Skating Awards, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
От России в жюри вошла Татьяна Навка, от Японии — Мики Андо, от Франции — Сюрия Бонали, от Канады — Эрик Рэдфорд, от Китая — Лю Чен, а от США — Тодд Элдридж.
ISU Skating Awards должна стать в фигурном катании аналогом «Оскара» в кинематографе и «Золотого мяча» в футболе.
Награды будут вручаться в номинациях «Лучший старт», «Лучший костюм», «Лучший тренер», «Лучший хореограф», «Лучшая развлекательная программа», «Легенда фигурного катания» и «Самый ценный фигурист». На последнюю награду претендуют в том числе Евгения Медведева и Алина Загитова.
Помимо членов жюри, в голосовании будут участвовать болельщики, представители СМИ и сотрудники Международного союза конькобежцев.
Награждение состоится 22 марта 2020 года после чемпионата мира в Монреале.
Ранее Навка рассказала о разнице между Загитовой и Медведевой.
Награда самому ценному фигуристу, на которую претендуют Медведева и Загитова pic.twitter.com/Tm6AspOLmz— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) 6 декабря 2019 г.