Косторная ошиблась на всех элементах в короткой программе финала Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная с ошибками исполнила короткую программу на последней тренировке перед выступлением в финале Гран-при, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Во время проката под музыку ученица Этери Тутберидзе допустила степ-аут (приземление на две ноги и некрасивый выезд) на тройном акселе, коснулась льда рукой после тройного лутца, а также с трудом выехала со второго прыжка в каскаде тройной флип + тройной тулуп. Таким образом, все элементы, заявленные в короткой программе Алены, были исполнены с помарками.

Тем не менее в ходе тренировки без музыки Косторной удалось показать данные прыжки без ошибок, включая тройной аксель.

Женщины покажут свою короткую программу в рамках финала Гран-при по фигурному катанию 6 декабря в 21.50 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала новый каскад с риттбергером в Турине.