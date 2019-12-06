Загитова чисто исполнила короткую программу в рамках финала Гран-при

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова без ошибок исполнила короткую программу во время финального тренировочного проката под композицию «Me Voy» Ясмин Леви, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Фигуристка показала каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Между двумя последними прыжками ученица Этери Тутберидзе позволила себе небольшую паузу в исполнении программы, однако после тройного флипа вновь вернулась к прокату под музыку и закончила уже без остановок, продемонстрировав также вращение и дорожку шагов.

Во время тренировки без музыки Загитова несколько раз исполнила тройной лутц + тройной риттбергер. В основном олимпийская чемпионка сосредоточилась на отработке сольных прыжков.

За все занятие фигуристка лишь один раз коснулась руками льда после неудачного захода на элемент.

Женщины покажут свою короткую программу в рамках финала Гран-при по фигурному катанию 6 декабря в 21.50 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира Сизерон упал на тренировке.