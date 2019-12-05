Загитова идеально исполнила произвольную программу в Турине

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила произвольную программу в образе Клеопатры во время тренировочного проката под музыку, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Фигуристка показала каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной флип.

Ученица Этери Тутберидзе не допустила ни одного падения во время ее первой официальной тренировки в рамках финала Гран-при.

Напомним, что соревнования в короткой программе у женщин стартуют 5 декабря в 19:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова несколько раз упала с четверного прыжка во время официальной тренировки на финале Гран-при по фигурному катанию