Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что форвард петербуржцев Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.

Напомним, что 28-летний нападающий вышел из тюрьмы в середине сентября, однако на данный момент не имеет права быть заявленным за сине-бело-голубых.

«Да, он тренируется с момента возвращения. Но он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Саша уже доказал, что он умеет отвечать за слова — такая позиция достойна уважения», — цитирует Семака «Фонтанка».

Ранее Семак отреагировал на сравнение «Зенита» с империей зла.