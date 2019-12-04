Российская премьер-лига обратилась в МВД по задержаниям фанатов «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) обратилась в МВД Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить задержания фанатов московского «Спартака», передает РИА «Новости».

В пресс-службе РПЛ отметили, что организация ждет ответа от правоохранительных органов.

«Других комментариев у нас нет», — добавили в пресс-службе.

1 декабря в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Во время матча болельщики красно-белых выкрикивали оскорбления в адрес нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. 30 фанатов были оштрафованы, еще трое получили административный арест на 15 суток.

4 декабря заводящий «Спартака» Валерия Бевза был оштрафован на 5 тыс. рублей. Также ему запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на полтора года.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказался рассматривать обращение правозащитника о словах Дзюбы.